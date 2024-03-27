Мартинес — о прерванной серии без голов за Аргентину: к счастью, она закончилась

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал прерванную серию без голов за сборную Аргентины. Напомним, в ночь с 26 на 27 марта Мартинес забил за национальную команду впервые за 17 матчей, отличившись в товарищеской игре с Коста-Рикой (3:1).

«Я старался не обращать внимания на это, но тем не менее в разговорах с близкими эта тема всё равно поднималась. К счастью, всё закончилось», — приводит слова Мартинеса журналист Гастон Эдул в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что нападающий «Интера» Мартинес забил последний гол в ворота Коста-Рики, сделав счёт 3:1. До этого 26-летний Мартинес забивал за сборную Аргентины в матче с Гондурасом в сентябре 2022 года.