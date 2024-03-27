Кудряшов оценил игру защитников сборной России в матче с Сербией

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Фёдор Кудряшов оценил игру защитников сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии (4:0).

«Начну с центра обороны. Очень понравились и Осипенко, и Сильянов. Второй я не знаю, сколько раз вообще играл на позиции центрального защитника, но в паре с Максимом у них здорово получилось. Были, конечно, огрехи, но футбола без ошибок не бывает. Что касается крайних защитников, то Хлусевич очень здорово смотрится, причём на позиции и правого, и левого защитника, ему неважно, где играть, везде комфортно.

А что касается Волкова, то видно было, что первый тайм у него не получился, хотя сборная смотрелась целостно и все играли неплохо, но он выпадал из игры. И видно, как он переживает каждый момент. Я думаю, что какой-то психологический момент есть в его голове», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».