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Кудряшов оценил игру защитников сборной России в матче с Сербией

Кудряшов оценил игру защитников сборной России в матче с Сербией
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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Фёдор Кудряшов оценил игру защитников сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии (4:0).

«Начну с центра обороны. Очень понравились и Осипенко, и Сильянов. Второй я не знаю, сколько раз вообще играл на позиции центрального защитника, но в паре с Максимом у них здорово получилось. Были, конечно, огрехи, но футбола без ошибок не бывает. Что касается крайних защитников, то Хлусевич очень здорово смотрится, причём на позиции и правого, и левого защитника, ему неважно, где играть, везде комфортно.

А что касается Волкова, то видно было, что первый тайм у него не получился, хотя сборная смотрелась целостно и все играли неплохо, но он выпадал из игры. И видно, как он переживает каждый момент. Я думаю, что какой-то психологический момент есть в его голове», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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