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Кудряшов: не умаляю заслуг сборной России, но от сербов ожидал намного большего

Кудряшов: не умаляю заслуг сборной России, но от сербов ожидал намного большего
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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Фёдор Кудряшов признался, что ждал другого уровня игры от сборной Сербии в товарищеском матче с национальной командой России.

«Я не умаляю заслуг нашей сборной, они здорово начали и играли с позиции силы, но от сербов я ожидал намного большего. Наши больше хотели. Я не знаю, что сказал Валерий Георгиевич перед игрой, но игроки были очень заведены. Эта игра со стороны сборной России не выглядела как товарищеская или контрольная, она выглядела официальной.

Что касается сборной Сербии, хотелось бы, чтобы на чемпионате Европы они так не играли, чтобы у них было больше желания, потому что я лично буду поддерживать и переживать за них, хотелось бы, чтобы они прошли как можно дальше», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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