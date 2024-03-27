Лысцов: я не ощущал доверия в «Локо». Новое руководство в мою сторону вообще не смотрело

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов признался, что не чувствовал доверия во времена выступлений за московский «Локомотив».

«Не пошло у меня там. Не ощущал доверия — как будто брали только для тренировочного процесса. Кикнадзе меня поддерживал, но у него и у самого тогда был непростой период с болельщиками. Новое руководство в мою сторону вообще не смотрело.

Николич нормально ко мне относился, но перед ним стояла задача давать результат, а в команде были неплохие центральные защитники. Чорлука вообще незаменимый был. А вторая позиция миксовалась, но больше Николич ставил на своих ребят — того же Райковича.

Он хороший парень, трудолюбивый. Не могу про него сказать ничего плохого. В первую очередь за собой слежу. Но Райкович элементарно больше поддержки ощущал от тренера-соотечественника, чем я. В итоге у меня не получилось в «Локо», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.