Булыкин: грузины ещё не раз отметят выход на Евро-2024 — они умеют гулять

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал выход Грузии в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«Грузия первый раз в истории вышла на Евро — теперь нужно хорошо сыграть в финальной части турнира. Думаю, грузины ещё не раз отметят, потому что они умеют гулять и радоваться победам своей футбольной сборной. Поздравляю и желаю удачи на Евро! Я рад за футболистов, которые делают рекорды и красивые истории. Спорт — это больше про достижения», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Встреча прошла на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Отметим, что сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F.