Кудряшов назвал два качества, которые должны быть у главного тренера сборной России

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Фёдор Кудряшов назвал два главных качества, которые должны быть у главного тренера сборной России.

«Главные качества, которые есть у Карпина и Черчесова, необходимые, чтобы быть тренером сборной? Авторитет. Это самое главное, видеть, что тренера и ты уважаешь, и команда уважает, потому что без этого он не сможет объединить всех 25 человек одной идеей. Они должны понимать, что делать на поле, одинаково думать. Для этого нужно уважение к главному тренеру, чтобы прислушивались.

Плюс психология. Тренер должен быть хорошим психологом, понимать каждого футболиста, на какие точки можно надавить, чтобы он стал играть ещё лучше, чтобы слушать стал лучше. Наверное, вот эти два качества для меня важные», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».