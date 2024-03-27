17-летний нападающий Эндрик установил рекорд в сборной Бразилии
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Молодой нападающий «Палмейраса» Эндрик, принадлежащий мадридскому «Реалу», установил рекорд, забив два гола в первые 49 минут в составе сборной Бразилии.
Эндрик отличился в игре с национальной командой Испании (3:3) спустя четыре минуты после выхода на замену. Матч состоялся накануне, 26 марта. В предыдущей игре за сборную Бразилии нападающий забил победный гол в ворота сборной Англии, также появившись на поле со скамейки запасных.
Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Окончен
3 : 3
Бразилия
1:0 Эрнандес – 12' 2:0 Ольмо – 36' 2:1 Родриго – 40' 2:2 Эндрик – 50' 3:2 Эрнандес – 87' 3:3 Пакета – 90+7'
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