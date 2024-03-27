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17-летний нападающий Эндрик установил рекорд в сборной Бразилии

17-летний нападающий Эндрик установил рекорд в сборной Бразилии
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Молодой нападающий «Палмейраса» Эндрик, принадлежащий мадридскому «Реалу», установил рекорд, забив два гола в первые 49 минут в составе сборной Бразилии.

Эндрик отличился в игре с национальной командой Испании (3:3) спустя четыре минуты после выхода на замену. Матч состоялся накануне, 26 марта. В предыдущей игре за сборную Бразилии нападающий забил победный гол в ворота сборной Англии, также появившись на поле со скамейки запасных.

Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Окончен
3 : 3
Бразилия
1:0 Эрнандес – 12'     2:0 Ольмо – 36'     2:1 Родриго – 40'     2:2 Эндрик – 50'     3:2 Эрнандес – 87'     3:3 Пакета – 90+7'    
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