17-летний нападающий Эндрик установил рекорд в сборной Бразилии

Молодой нападающий «Палмейраса» Эндрик, принадлежащий мадридскому «Реалу», установил рекорд, забив два гола в первые 49 минут в составе сборной Бразилии.

Эндрик отличился в игре с национальной командой Испании (3:3) спустя четыре минуты после выхода на замену. Матч состоялся накануне, 26 марта. В предыдущей игре за сборную Бразилии нападающий забил победный гол в ворота сборной Англии, также появившись на поле со скамейки запасных.

Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.