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Сборная Испании – Сборная Бразилии 3:3, как сыграли, ничья, результат товарищеского матча сборных 27 марта

Бразилия ушла от поражения в товарищеском матче с Испанией, забив пенальти на 97-й минуте
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Сегодня, 27 марта, завершился товарищеский матч между сборными Испании и Бразилии. Команды играли на стадионе « Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). Встречу обслуживала бригада португальских арбитров, которую возглавлял Жоау Педру Пиньейру. Матч закончился со счётом 3:3.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Окончен
3 : 3
Бразилия
1:0 Эрнандес – 12'     2:0 Ольмо – 36'     2:1 Родриго – 40'     2:2 Эндрик – 50'     3:2 Эрнандес – 87'     3:3 Пакета – 90+7'    

На 12-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес, исполнивший точно 11-метровый удар. на 36-й минуте хозяева поля упрочили преимущество усилиями Даниэль Ольмо, который, обыграв двух защитников, уложил мяч в сетку ворот сборной Бразилии. Ассистировал ему Ламин Ямал. Ещё до перерыва гости отыграли один мяч усилиями бразильского форварда Родриго. В начале второго тайма 17-летний нападающий бразильской национальной команды Эндрик сравнял счёт в матче. На 87-й минуте испанский опорный хавбек Родриго Эрнандес снова вывел хозяев вперёд, забив с пенальти. В компенсированное ко второму тайму время Лукас Пакета исполнил точно ещё один 11-метровый, который и подвёл итог встречи.

Напомним, что предыдущий товарищеский матч сборной Испании с национальной командой Колумбии завершился поражением испанцев со счётом 0:1. В свою очередь, Бразилия обыграла сборную Англии с таким же счётом (1:0).

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