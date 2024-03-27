Бразилия ушла от поражения в товарищеском матче с Испанией, забив пенальти на 97-й минуте

Сегодня, 27 марта, завершился товарищеский матч между сборными Испании и Бразилии. Команды играли на стадионе « Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). Встречу обслуживала бригада португальских арбитров, которую возглавлял Жоау Педру Пиньейру. Матч закончился со счётом 3:3.

На 12-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес, исполнивший точно 11-метровый удар. на 36-й минуте хозяева поля упрочили преимущество усилиями Даниэль Ольмо, который, обыграв двух защитников, уложил мяч в сетку ворот сборной Бразилии. Ассистировал ему Ламин Ямал. Ещё до перерыва гости отыграли один мяч усилиями бразильского форварда Родриго. В начале второго тайма 17-летний нападающий бразильской национальной команды Эндрик сравнял счёт в матче. На 87-й минуте испанский опорный хавбек Родриго Эрнандес снова вывел хозяев вперёд, забив с пенальти. В компенсированное ко второму тайму время Лукас Пакета исполнил точно ещё один 11-метровый, который и подвёл итог встречи.

Напомним, что предыдущий товарищеский матч сборной Испании с национальной командой Колумбии завершился поражением испанцев со счётом 0:1. В свою очередь, Бразилия обыграла сборную Англии с таким же счётом (1:0).

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