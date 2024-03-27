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Нападающий «Милана» Жиру договорился с «Лос-Анджелесом» — Романо

Нападающий «Милана» Жиру договорился с «Лос-Анджелесом» — Романо
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Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру договорился по условиям личного соглашения с американским клубом «Лос-Анджелес». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, форвард согласился подписать контракт до 2025 года. В случае перехода в «Лос-Анджелес» Жиру будет выступать в одной команде с голкипером Уго Льорисом, его бывшим партнёром по национальной команде Франции.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру забил 14 мячей и отдал девять результативных передач в 36 матчах за клуб во всех турнирах. За «Милан» французский футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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