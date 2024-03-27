Месси: я стараюсь наслаждаться каждым днём, не думая о будущем

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что ещё не думал о том, чем будет заниматься после завершения игровой карьеры.

«Я ещё не думал, что буду делать, когда завершу карьеру. Я стараюсь наслаждаться каждым днём, моментом, не думая о будущем. Пока ещё ничего не ясно, я надеюсь поиграть ещё какое-то время, и это то, что мне нравится. Когда придёт время, я обязательно найду новую роль, которая будет мне нравиться.

Мне повезло, что как игрок я смог осуществить все свои мечты, я не могу просить большего. Я стараюсь наслаждаться всем, что бог дал мне до сих пор, а он дал мне чертовски много», — приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

Контракт 36-летнего Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2025 года.