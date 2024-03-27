Лысцов: буду играть каждую неделю на высшем уровне — обязательно получу вызов в сборную

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов признался, что хочет получить вызов в сборную России по футболу. Напомним, Лысцов прошёл все уровни российской национальной команды, кроме главной сборной.

«Дай бог. Я верю в это и буду всё для этого делать. Сборная — это отдельная история. Играть за неё — гордость. Несмотря на то что сейчас говорят: зачем вообще эти товарищеские матчи? Да даже когда надеваешь футболку сборной на тренировку, уже чувствуешь себя иначе. Какая разница, товарищеский матч или официальный? Играть за свою страну — это большое достижение. Для меня это тоже большой стимул. Думаю, если я буду играть каждую неделю на высшем уровне, я обязательно получу вызов в сборную. Лишь бы вернуться на этот уровень, а дальше всё будет хорошо», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.