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Жена Карпина: насколько знаю, никаких переговоров с РФС пока не ведётся

Жена Карпина: насколько знаю, никаких переговоров с РФС пока не ведётся
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался о возможном продлении контракта своего мужа с Российским футбольным союзом (РФС). Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить контракт Валерия Карпина со сборной России до 2026 года.

«РФС хочет обсудить с моим мужем продление контракта до лета 2026 года? Я впервые слышу об этом. Мне ничего не известно.

Моё отношение к возможному продлению? А чего рассуждать о том, что ещё не произошло? Насколько я знаю, никаких переговоров на сегодняшний день не ведётся. Поэтому я об этом даже не задумываюсь», — приводит слова Дарьи Карпиной «РБ Спорт».

Напомним, Валерий Карпин совмещает должности главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России. При этом российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

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