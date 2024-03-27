Экс-игрок «Ливерпуля» Никол: если «Реал» предложит € 70 млн за Трента, то нужно продавать

Бывший футболист «Ливерпуля» Стив Никол полагает, что мерсисайдскому клубу будет разумнее продать защитника Трента Александер-Арнольда, если с соответствующим предложением обратится мадридский «Реал».

«Мне всё равно, за кого вы болеете. Трент Александер-Арнольд — плохой защитник. Если бы «Мадрид» предложил, я не знаю, € 70, 80 или 90 млн, а у вас есть Конор Брэдли, способный играть не хуже, то да, есть смысл [продать]», — приводит слова Никола британское интернет-издание Daily Mail.

Тренту Александер-Арнольду 25 лет, он является воспитанником и вице-капитаном «Ливерпуля». В нынешнем сезоне правый защитник провёл 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Трента в € 70 млн.

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