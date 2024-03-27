Левандовски не собирается в Саудовскую Аравию и хочет остаться в «Барселоне» — Плеттенберг

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не планирует покидать каталонцев, несмотря на интерес к нему со стороны саудовских клубов. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, польский форвард хочет остаться в «Барселоне». Интерес к нему проявляют не только клубы из Саудовской Аравии, но и некоторые европейские команды. Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами.

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Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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