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Левандовски отклонил контракт на $ 100 млн из Саудовской Аравии — Mundo Deportivo

Левандовски отклонил контракт на $ 100 млн из Саудовской Аравии — Mundo Deportivo
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не согласился на переход в неназванный клуб из Саудовской Аравии, который предлагал ему заработную плату в размере $ 100 млн в год (€ 92 млн). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 35-летний нападающий отказывается от перехода в чемпионат Саудовский Аравии, поскольку ему комфортно в «Барселоне» и он не хочет покидать сине-гранатовых.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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