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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
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Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро летом может перебраться в один из клубов Саудовской Аравии, сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter). Какой именно клуб заинтересован в услугах хавбека, не сообщается.

Каземиро — воспитанник бразильского «Сан-Паулу». В 2013 году он стал игроком мадридского «Реала», а через девять лет перебрался в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 32-летний опорный полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Каземиро в 30 млн.

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