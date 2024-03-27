Божович: Промес ведёт себя странно, но «Спартак» делает верно, помогая ему. Жалко парня

Бывший главный тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса, у которого возникли проблемы с законом на родине — в Нидерландах. Так, форварда приговорили к 7,5 года тюремного заключения. Шесть лет тюрьмы он получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с двоюродным братом.

«Квинси ведёт себя странно. Он, конечно, не последний, кто так рушит свою жизнь. Было много игроков, которые показывали чудеса на поле, а за его пределами творили просто немыслимые вещи. Мне жалко его как футболиста, он прекрасно освоился в России и многое дал «Спартаку». Повторюсь, жалко парня.

Самое лёгкое, что можно сейчас сделать — испортить Промесу жизнь. Думаю, «Спартак» делает верно, что старается ему помочь. Ему это необходимо, потому что любой человек этого заслуживает и каждый может исправиться», — приводит слова Миодрага Божовича «Матч ТВ».

Напомним, Промеса задержали в ОАЭ, он не смог вернуться с зимних сборов в Россию вместе со «Спартаком». Футболисту грозит депортация в Нидерланды, где он приговорён к тюрьме.

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