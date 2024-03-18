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Как футболист Спартака Квинси Промес сидит в тюрьме в ОАЭ: условия содержания, когда экстрадиция, подробности, юристы

Промес застрял в тюрьме в ОАЭ. Вот какие там условия
Полина Куимова
Как Квинси Промес сидит в тюрьме в ОАЭ
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Ест рис с курицей, ждёт решения по экстрадиции. Такая весна у человека.

Квинси Промес уже несколько дней находится в тюрьме в Дубае в ожидании решения по экстрадиции в Нидерланды. Футболиста задержали 29 февраля при прохождении пограничного контроля в аэропорту — он собирался улететь со «Спартаком» на матч с «Зенитом», но в итоге остался в ОАЭ. И неизвестно, сколько он ещё там пробудет и сможет ли всё же вернуться в Россию.

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Причина задержания Промеса в аэропорту была раскрыта на следующий день: футболист скрылся с места ДТП в ОАЭ — в стране за это грозит до четырёх лет лишения свободы. Baza позднее написала, что авария случилась ещё 15 января: Промес врезался в автобус и скрылся. Спустя два дня он вернулся в Москву — к тому моменту заявление на него как на виновного в ДТП ещё не прошло все проверки и его вина не была доказана, поэтому Квинси спокойно выпустили из страны.

Позднее, 22 января, Промес вернулся в Дубай уже с командой, чтобы принять участие в сборах. Пока он был там, полиция установила виновника аварии и передала документы в суд. Когда Промес попытался улететь в Санкт-Петербург, его не выпустили, потому что он проходил по базам как подозреваемый в ДТП. Представители футболиста попросили пересмотреть дело, и новую дату суда назначили на 5 марта, однако его отложили на неделю, а самого голландца отправили домой с запретом покидать территорию ОАЭ. Промес не придумал ничего лучше, чем сходить в клуб со своей новой девушкой и записать трек с такими строчками: «Люди говорят, что они на моей стороне, я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

Это было не просто смело, а очень смело.

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

11 марта состоялся суд: Промеса признали виновным, но в качестве наказания назначили ему лишь штраф в размере 10 тыс. дирхам (примерно 250 тыс. рублей). Улететь в Москву футболист, впрочем, всё равно не смог — его снова задержали, но на этот раз уже по запросу прокуратуры Нидерландов.

«После сотрудничества властей ОАЭ и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве, — говорилось в заявлении прокуратуры. — Арест был произведён на основании «красного уведомления». Нидерланды будут требовать экстрадиции задержанного. По сообщениям различных СМИ, арестованный жил в роскошном отеле в Дубае. Однако его взяли под стражу благодаря усилиям властей обеих стран. Сейчас невозможно предоставить дополнительную информацию во избежание срыва текущего расследования».

«Красное уведомление» — это просьба к правоохранительным органам во всём мире найти и временно арестовать человека в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного судебного иска. Оно основано на ордере на арест или постановлении суда, выданном судебными властями запрашивающей страны. Страны-члены Интерпола применяют собственные законы при принятии решения об аресте человека.

Адвокаты Промеса Софи Хоф и Роберт Малевич тут же выступили с заявлением, в котором говорили, что от имени футболиста подали апелляцию на решение суда Амстердама, а вот процедуру экстрадиции теперь придётся завершать в ОАЭ, и решение по ней будет принимать независимый судья в Дубае. Они также отметили, что процесс может занять много времени, а его исход предсказать попросту невозможно.

Футбольный клуб «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак»
пресс-служба

«Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации».

Промес неплохо так подставил сам себя: сначала скрылся с места ДТП, хотя вопрос там был лишь в сумме ущерба, потом, вместо того чтобы тихо отсиживаться в Дубае, пошёл тусить. Адвокат из Дубая Араш Зад прокомментировал De Telegraaf несерьёзное отношение Квинси к домашнему аресту, сказав, что «высокомерное поведение здесь наказывается».

Мнение Григория Телингатера на этот счёт:
Если бы у меня была футболка Промеса — спрятал бы её далеко-далеко в шкаф
Если бы у меня была футболка Промеса — спрятал бы её далеко-далеко в шкаф

Промес содержится в полицейском участке рядом с аэропортом Дубая. Ест рис с курицей и сидит с другими заключёнными

Футболиста поместили в камеру с другими заключёнными в главном управлении полиции Дубая — там он пробудет, пока суд не примет решение об экстрадиции. De Telegraaf сообщает, что условия в тюрьме нормальные — футболист ест рис с курицей и общается с другими заключёнными. В ОАЭ есть места гораздо хуже: по данным Humans Rights Watch, в стране есть три следственных изолятора, в которых заключённые живут в крайне плохих условиях — настолько плохих, что один из заключённых назвал такое место «адом на земле», где пытают отсутствием сна в переполненных камерах.

В Нидерландах ждут, что решение об экстрадиции приговорённого к 7,5 года тюремного заключения Промеса примут в ближайшее время, однако процесс может затянуться. De Telegraaf пишет, что адвокаты футболиста могут подавать постоянные апелляции, что отсрочит решение на год.

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юрист Андрей Князев, впрочем, считает, что вряд ли дело растянут на такой срок. «До шести месяцев — да, — сказал он «Чемпионату». — При этом Промес может попросить политическое убежище в соответствии с законодательством за такие преступления, как насильственные или связанные с наркотиками. Поэтому несколько лет — это маловероятно. Раньше сядешь — раньше выйдешь. Ещё неизвестно, где условия содержания лучше. В Нидерландах он может начать отбывать срок, рассчитывая в дальнейшем на условно-досрочное освобождение. А в ОАЭ будет сидеть и ждать. Поэтому Промес может дать согласие на добровольную экстрадицию».

Полгода это будет или год — неизвестно, но одно ясно точно: принятие решения об экстрадиции занимает прилично времени. Как минимум потому, что сначала Нидерланды должны предоставить все документы с исчерпывающими доказательствами вины подлежащего экстрадиции, после этого в ОАЭ их должны изучить, а только потом вынести решение. Сейчас идёт Рамадан, что только замедляет все процессы.

Так что, похоже, Промесу есть рис с курицей придётся ещё минимум пару месяцев.

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Видимо, Промес за «Спартак» уже не сыграет. Адвокаты Квинси придумали хитрую схему. LIVE
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