Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн, Мусиала и Вирц — самые дорогие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Кейн, Мусиала и Вирц — самые дорогие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённую версию рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Германии. Возглавили десятку два игрока мюнхенской «Баварии» — нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джамал Мусиала. Они оцениваются в € 110 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:

  1. Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн).
  2. Джамал Мусиала («Бавария»), € 110 млн).
  3. Флориан Вирц («Байер», € 100 млн).
  4. Лерой Зане («Бавария», € 80 млн).
  5. Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн).
  6. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн).
  7. Хави Симонс («РБ Лейпциг», € 70 млн).
  8. Кингли Коман («Бавария», € 65 млн).
  9. Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 млн).
  10. Дайо Юпамекано («Бавария», € 60 млн).

Отметим, что в топ-10 сразу восемь представителей действующего чемпиона Германии «Баварии» и лишь один игрок из лидирующего в нынешнем розыгрыше Бундеслиги «Байера».

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android