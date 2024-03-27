Кейн, Мусиала и Вирц — самые дорогие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённую версию рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Германии. Возглавили десятку два игрока мюнхенской «Баварии» — нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джамал Мусиала. Они оцениваются в € 110 млн.
Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:
- Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн).
- Джамал Мусиала («Бавария»), € 110 млн).
- Флориан Вирц («Байер», € 100 млн).
- Лерой Зане («Бавария», € 80 млн).
- Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн).
- Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн).
- Хави Симонс («РБ Лейпциг», € 70 млн).
- Кингли Коман («Бавария», € 65 млн).
- Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 млн).
- Дайо Юпамекано («Бавария», € 60 млн).
Отметим, что в топ-10 сразу восемь представителей действующего чемпиона Германии «Баварии» и лишь один игрок из лидирующего в нынешнем розыгрыше Бундеслиги «Байера».
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