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«Покажите, парни, всем, что такое грузинский футбол». Канделаки — о Грузии на Евро-2024

«Покажите, парни, всем, что такое грузинский футбол». Канделаки — о Грузии на Евро-2024
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Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала выход сборной Грузии в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«Друзья, сборная Грузии впервые в истории прорвалась на чемпионат Европы по футболу! Такого успеха у грузинского футбола не было со времён советской сборной. И нет такого человека, который, будучи грузином, не испытывает сейчас радость и гордость. Герой победного матча, без преувеличения, — Хвича Кварацхелия. Тащил на себе игру, провоцировал греков на жёлтые карточки, пожертвовал собой, получив травму, но всё же довёл команду до решающих пенальти. Что сказать, парни, покажите там всем, что такое грузинский футбол, спорт и настрой на победу. Сакартвелос гаумарджос!» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Встреча прошла на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Отметим, что сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F.

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