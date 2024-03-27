Глушаков рассказал, как относится к желанию РФС продлить контракт с Карпиным

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о возможном продлении контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС). Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить пребывание Карпина на посту главного тренера сборной России до 2026 года.

«Я думаю, что это положительный знак для сборной России. Поддерживаю решение РФС продлить контракт с Валерием Георгиевичем. Оценю его работу в сборной продуктивно», — приводит слова Глушакова Metaratings.

Напомним, Валерий Карпин совмещает должности главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России. На тренерский мостик национальной команды 55-летний специалист был назначен летом 2021 года. При этом с российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше