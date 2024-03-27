Тематический тур Первой лиги с героями из «Простоквашино» перенесён на 13-14 апреля

Футбольная национальная лига приняла решение о переносе уникального тематического тура с героями из мультфильма «Простоквашино». Новая дата – 13-14 апреля.

Именно на матчах 27-го тура «Лучшей лиги мира» пройдёт специальный футбольный уикенд совместно со всеми любимыми персонажами. Оформление социальных сетей, мерч, анимированные вставки, конкурсы – это и многое другое будет ждать болельщиков 13 и 14 апреля.

Ранее сообщалось, что серия мероприятий будет включать как онлайн-, так и оффлайн-активности: стилистически оформленные соцсети с конкурсами для подписчиков, различные возможности для просмотра трансляций, специальная коллекция брендированной продукции. Одновременно с этим ростовые куклы персонажей «Простоквашино» появятся на стадионах, где проводятся состязания.