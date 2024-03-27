Угальде — о матче с Аргентиной: против таких команд невозможно не ошибаться весь матч

Нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде прокомментировал свой гол в матче национальной команды с Аргентиной. Игра прошла в ночь с 26 на 27 марта мск на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 3:1 в пользу аргентинцев.

«Я доволен своим голом, но осталось неприятное послевкусие, потому что мы пропустили два необязательных мяча, а когда нам забивали третий гол, была допущена ошибка при подаче с фланга, но против таких команд невозможно не ошибаться весь матч.

Мы в процессе создания новой команды, и я думаю, что подобные игры позволяют нам развиваться и расти в будущем. Наша цель, которую мы преследуем сейчас, — выйти в финальную часть чемпионата мира. Мы сыграли хороший матч против чемпионов мира, и благодаря этому мы смогли многому научиться. Мы должны воспринимать это как необходимый опыт», — сказал Угальде на пресс-конференции после матча.

Напомним, 21-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Твенте» в конце минувшего января. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. За «Спартак» костариканец успел провести три матча, результативными действиями не отметился.