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Угальде — о матче с Аргентиной: против таких команд невозможно не ошибаться весь матч

Угальде — о матче с Аргентиной: против таких команд невозможно не ошибаться весь матч
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Нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде прокомментировал свой гол в матче национальной команды с Аргентиной. Игра прошла в ночь с 26 на 27 марта мск на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 3:1 в пользу аргентинцев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
27 марта 2024, среда. 05:45 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
Коста-Рика
0:1 Угальде – 34'     1:1 Ди Мария – 52'     2:1 Мак Аллистер – 56'     3:1 Мартинес – 77'    

«Я доволен своим голом, но осталось неприятное послевкусие, потому что мы пропустили два необязательных мяча, а когда нам забивали третий гол, была допущена ошибка при подаче с фланга, но против таких команд невозможно не ошибаться весь матч.

Мы в процессе создания новой команды, и я думаю, что подобные игры позволяют нам развиваться и расти в будущем. Наша цель, которую мы преследуем сейчас, — выйти в финальную часть чемпионата мира. Мы сыграли хороший матч против чемпионов мира, и благодаря этому мы смогли многому научиться. Мы должны воспринимать это как необходимый опыт», — сказал Угальде на пресс-конференции после матча.

Напомним, 21-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Твенте» в конце минувшего января. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. За «Спартак» костариканец успел провести три матча, результативными действиями не отметился.

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