Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: Оганесяну сняли гипс, он начал двигаться

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как проходит восстановление нападающего команды Степана Оганесяна после травмы, полученной во время зимних сборов.

«Оганесяну сняли гипс, он начал двигаться. Пока нет понимания, когда сможет вернуться в общую группу. Загадывать в таких случаях не хочется. Идёт работа, пока всё по плану», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Степан Оганесян провёл 12 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету четыре игры и один забитый мяч в Фонбет Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 600 тыс.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.