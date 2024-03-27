Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Рубина» Рахимов поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Ахматом»

Главный тренер «Рубина» Рахимов поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Ахматом»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в воскресенье, 31 марта. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда соперники, которые борются за выживание и находятся недалеко от зоны стыковых матчей, они наиболее опасны. Это процесс выживания, борьбы, мы знаем, что нас ждёт очень тяжёлый матч. Готовимся. Мы должны постараться показать свои лучшие качества», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 20 матчей. «Ахмат» располагается на 12-й строчке, заработав 20 очков.

Материалы по теме
Рахимов высказался о настроении и состоянии игроков «Рубина» после сбора в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android