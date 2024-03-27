Врач молодёжной сборной России Агапов спас жизнь сотруднице аэропорта в Сан-Паулу

Врач молодёжной сборной России U21 Иван Агапов спас жизнь сотруднице аэропорта Сан‑Паулу, у которой был приступ эпилепсии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

После товарищеских матчей сборной России в Уругвае команда полетела в Москву с пересадками в Сан-Паулу и Стамбуле. В Сан-Паулу один из членов команды заметил, что сотруднице аэропорта за сканером стало плохо: она затряслась. Парень срочно позвал на помощь врача команды Ивана Агапова.

По информации источника, Агапов сразу распознал у женщины приступ эпилепсии и перевернул её набок, чтобы не запал язык и она не захлебнулась пеной. После этого он следил за её состоянием, пока не прибыли врачи. Через 10 минут медики уже были на месте и забрали женщину.

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