Булыкин: Кокорин получает удовольствие и вряд ли уже думает о чём-то серьёзном в карьере

Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал слова экс спортивного директора московского «Динамо» Виктора Панченко, который назвал нападающего бело-голубых Константина Тюкавина более трудолюбивым, чем форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин.

«Естественно, это правда, потому что ты должен работать над собой. В России каждый месяц, а в Европе – каждую тренировку, чтобы был виден прогресс и ты вырос в хорошего футболиста. И, наверное, удача тоже нужна. Чтобы вырасти в хорошего футболиста, нужно угадать с командой, тренером, агентом. Многое складывается из удачи, а так, конечно, он был одним из талантливых футболистов, что Смолов, что Кокорин, сейчас Тюкавин. Посмотрим, как распорядятся они своей судьбой.

Кокорин сейчас играет, наверное, получает не те деньги, которые бы он хотел, но получает удовольствие и вряд ли уже думает о чём-то серьёзном в футбольной карьере», — приводит слова Булыкина Metaratings.

В текущем сезоне чемпионата Кипра 33-летний Александр Кокорин провёл 19 матчей, в которых забил шесть мячей. Также на его счету пять игр, два гола и одна результативная передача в Лиге Европы.