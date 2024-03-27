Наир Тикнизян — о результатах «Локомотива»: не надо тыкать пальцем и искать виноватых

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал результаты железнодорожников в весенней части МИР Российской Премьер-Лиги и в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Я думаю, что в этом трёхматчевом отрезке ключевой момент был с «Сочи». Если бы мы выиграли, то это воодушевило бы нас. Но в то же время с «Сочи» был такой же сценарий, как и «Балтикой»: мы забиваем быстрый гол и потом в какой-то момент перестаём играть так же настырно, так же агрессивно, и это в конечном итоге превращается в ничью.

Моё субъективное мнение: каждому из нас нужно позадавать вопросы, два из которых: что мы хотим от футбола и что мы готовы дать взамен? Не надо тыкать пальцем и искать здесь виноватых. Надо просто в первую очередь спрашивать с себя и с партнёра», — сказал Тикнизян в эфире клубного ТВ.

Напомним, в 2024 году «Локомотив» пока не одержал ни одной победы в официальных матчах. На счёту красно-зеленых ничья в матче 20-го тура РПЛ с «Сочи (2:2), а также поражения в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1 (по пен. 6:7)) и в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).