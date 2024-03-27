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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси — лучший игрок Примеры в марте в возрасте до 23 лет

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси — лучший игрок Примеры в марте в возрасте до 23 лет
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Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси признан лучшим футболистом марта в чемпионате Испании среди игроков до 23 лет (включительно). Об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги.

17-летний Кубарси провёл в марте три полных матча за каталонский клуб, в которых команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. 17-летний испанский футболист опередил в голосовании вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили (23 года), полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну (22), хавбека «Атлетика» из Бильбао Беньята Прадоса (23) и Эдуардо Камавинга (21) из мадридского «Реала».

18 января 2024 года Пау официально дебютировал за «Барселону» в матче Кубка Испании с клубом «Унионистас де Саламанка» и отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне Кубарси провёл 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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