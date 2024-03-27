Тевес — о Роналду в «МЮ»: я приходил тренироваться в 7:30 утра на базу, а он уже был там

Аргентинский экс-форвард Карлос Тевес, который выступал за «красных дьяволов» с августа 2007 года по июнь 2009 года, рассказал, что Криштиану Роналду, игравший в то время также за «Манчестер Юнайтед», приезжал на базу клуба раньше всех, чтобы тренироваться.

«Даже если я приходил в 7.30 утра, он уже был там [на тренировке]. Я начал спрашивать себя: как я могу избавиться от этого парня? И вот однажды я пришёл в шесть утра, а он уже был там! Сонный, но он был там», — приводит слова Тевеса Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021-го по конец 2022 года. За время второго периода в английском клубе форвард провёл за манкунианцев 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов.