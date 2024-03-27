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Василенко рассказал, что происходило на улицах Тбилиси после выхода сборной Грузии на Евро

Василенко рассказал, что происходило на улицах Тбилиси после выхода сборной Грузии на Евро
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Российский тренер Олег Василенко поделился впечатлениями от посещения финального матча квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Грузии и Греции. Национальная команда Грузии одержала победу (0:0, 4:2 по пен.) и вышла на Евро.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 0
4 : 2
Греция
Удаления: Лория – 45+3' / нет

«Я был на матче Грузия — Греция. Был участником этого мероприятия. Атмосфера потрясающая — 55 тысяч на стадионе. Когда ты выходишь со стадиона, а вокруг него ещё несколько тысяч человек на улицах — это действительно фурор.

Все обнимались, машины сигналили, флаги. Никто никуда не расходился. Люди вышли из домов на улицы. Город был заполнен до глубокой ночи — часов до трёх точно», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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