Василенко рассказал, что происходило на улицах Тбилиси после выхода сборной Грузии на Евро

Российский тренер Олег Василенко поделился впечатлениями от посещения финального матча квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Грузии и Греции. Национальная команда Грузии одержала победу (0:0, 4:2 по пен.) и вышла на Евро.

«Я был на матче Грузия — Греция. Был участником этого мероприятия. Атмосфера потрясающая — 55 тысяч на стадионе. Когда ты выходишь со стадиона, а вокруг него ещё несколько тысяч человек на улицах — это действительно фурор.

Все обнимались, машины сигналили, флаги. Никто никуда не расходился. Люди вышли из домов на улицы. Город был заполнен до глубокой ночи — часов до трёх точно», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.