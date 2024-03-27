Бышовец: Карпину удаётся поддерживать оптимизм и желание игроков приезжать в сборную

Российский специалист Анатолий Бышовец высказался о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Проделана большая работа. Есть динамика и перспектива видна работа, появление новых игроков, да и последний матч оставил впечатления, подтверждающие это. Вселяет оптимизм, учитывая все проблемы, которые есть. Именно официальных международных матчей и не хватает.

Не потеряет ли мотивацию? Во всяком случае, этого не видно в тех матчах, которые проводятся. По отношению к ним игроков, думаю, Карпину удаётся поддерживать оптимизм и желание игроков приезжать в сборную», — сказал Бышовец Metaratings.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.