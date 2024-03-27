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Владимир Вайсс: в последние 10 лет футбол в Грузии поднялся

Владимир Вайсс: в последние 10 лет футбол в Грузии поднялся
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Бывший главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы 2024 года. Вчера, 26 марта, сборная Грузии в финальном матче квалификационного турнира к Евро обыграла национальную команду Греции (0:0, 4:2 по пен.).

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 0
4 : 2
Греция
Удаления: Лория – 45+3' / нет

«Конечно, я смотрел матч и очень рад, что Грузия вышла на чемпионат Европы. Великолепный результат! Хороший тренер, после меня он провёл классную работу. В последние 10 лет футбол в Грузии поднялся, вместе с невероятными болельщиками. Они заслуживали этот успех, я очень рад. Есть много молодых футболистов, великолепный вратарь, у них хорошая команда.

Как изменилась сборная после моего ухода? Молодые игроки, кому я давал шанс, уже выросли. У команды больше опыта и качества. Изменился стиль, раньше мы играли от обороны, на быстрых контратаках, играли в умный футбол.

К сожалению, четыре года назад мы не смогли обыграть Северную Македонию, и я рад, что история не повторилась. Психологически это был очень сложный матч. Я рад вместе с болельщиками сборной Грузии», – приводит слова Вайсса Metaratings.

На чемпионате Европы соперниками сборной Грузии по группе F выступят национальные команды Турции, Португалии и Чехии.

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