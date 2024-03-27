Видео: курьёзный автогол Латвии на 14-й секунде товарищеского матча с Лихтенштейном

Во вторник, 26 марта, сборные Латвии и Лихтенштейна провели товарищеский матч на стадионе имени Антониса Пападопулоса в Ларнаке (Кипр). На 14-й секунде встречи латвийцы поразили собственные ворота.

После розыгрыша мяча в центре поля последовал навес в район штрафной площади сборной Латвии. Защитник латвийской команды перехватил мяч, но под прессингом футболистов Лихтенштейна отдал пас назад. Находившийся с мячом в своей штрафной площади Марцис Ошс переправил мяч в сторону ворот, которые уже покинул вратарь Павел Штейнбор. Мяч залетел в пустые ворота.

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Латвийцы отыгрались на 11-й минуте после точного удара Раймондса Кроллиса. Матч завершился со счётом 1:1. Сборная Лихтенштейна не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, но при этом добилась результативной ничьей.