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Видео: курьёзный автогол Латвии на 14-й секунде товарищеского матча с Лихтенштейном

Видео: курьёзный автогол Латвии на 14-й секунде товарищеского матча с Лихтенштейном
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Во вторник, 26 марта, сборные Латвии и Лихтенштейна провели товарищеский матч на стадионе имени Антониса Пападопулоса в Ларнаке (Кипр). На 14-й секунде встречи латвийцы поразили собственные ворота.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Латвия
Окончен
1 : 1
Лихтенштейн
0:1 Ошс – 1'     1:1 Кроллис – 11'    

После розыгрыша мяча в центре поля последовал навес в район штрафной площади сборной Латвии. Защитник латвийской команды перехватил мяч, но под прессингом футболистов Лихтенштейна отдал пас назад. Находившийся с мячом в своей штрафной площади Марцис Ошс переправил мяч в сторону ворот, которые уже покинул вратарь Павел Штейнбор. Мяч залетел в пустые ворота.

ВИДЕО

Латвийцы отыгрались на 11-й минуте после точного удара Раймондса Кроллиса. Матч завершился со счётом 1:1. Сборная Лихтенштейна не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, но при этом добилась результативной ничьей.

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