Агент: в «Краснодаре» Ленини чувствует себя в безопасности

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем футболиста после новостей о трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Кевин сейчас в сборной Кабо-Верде, он особо не в курсе всей этой ужасной ситуации. На его будущее она никак не повлияет. В «Краснодаре» Ленини чувствует себя в безопасности», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАД в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Длительное время в подмосковном комплексе продолжался пожар. Трагедия унесла жизни людей. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».