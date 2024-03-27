Спортдиректор «Оренбурга»: никто из легионеров не говорил, что хочет уехать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что легионеры не собираются покидать клуб.
«Никто из легионеров не обращался, не говорил, что хочет уехать. Как и Деограсия. Все остаются. Мы с ними никаких бесед на этот счёт не проводили, никого не успокаивали», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла трагедия, которая унесла жизни людей.
«Оренбург» находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 20 матчей. В ближайшем туре чемпионата России подопечные Давида Деограсии сыграют с воронежским «Факелом» в воскресенье, 31 марта. Начало встречи — в 14:00 мск.