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Спортдиректор «Оренбурга»: никто из легионеров не говорил, что хочет уехать

Спортдиректор «Оренбурга»: никто из легионеров не говорил, что хочет уехать
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что легионеры не собираются покидать клуб.

«Никто из легионеров не обращался, не говорил, что хочет уехать. Как и Деограсия. Все остаются. Мы с ними никаких бесед на этот счёт не проводили, никого не успокаивали», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла трагедия, которая унесла жизни людей.

«Оренбург» находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 20 матчей. В ближайшем туре чемпионата России подопечные Давида Деограсии сыграют с воронежским «Факелом» в воскресенье, 31 марта. Начало встречи — в 14:00 мск.

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