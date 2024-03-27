Защитник «Крыльев Советов» Горшков сравнил Осинькина с Гвардиолой

Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков сравнил работу главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина со стилем наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

– Ваш тренер Игорь Осинькин рассказывал, что на него как на тренера повлиял Пеп Гвардиола. В тактической работе есть какие-то схожести?

– Конечно. Очень многое идёт от «Манчестер Сити» и Гвардиолы, но раньше больше шло от Клоппа, – приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Первой лиги ФНЛ и выходила в финал Кубка России.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают восьмое место после 20 туров, имея в своём активе 29 очков.