Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Крыльев Советов» Горшков сравнил Осинькина с Гвардиолой

Защитник «Крыльев Советов» Горшков сравнил Осинькина с Гвардиолой
Комментарии

Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков сравнил работу главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина со стилем наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Ваш тренер Игорь Осинькин рассказывал, что на него как на тренера повлиял Пеп Гвардиола. В тактической работе есть какие-то схожести?

– Конечно. Очень многое идёт от «Манчестер Сити» и Гвардиолы, но раньше больше шло от Клоппа, – приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Первой лиги ФНЛ и выходила в финал Кубка России.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают восьмое место после 20 туров, имея в своём активе 29 очков.

Материалы по теме
Игорь Осинькин: я — кандидат в «Спартак»? Не в курсе этого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android