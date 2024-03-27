Экс-тренер «Анжи» Петрович: «Зенит» будет чемпионом в течение многих лет

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Желько Петрович заявил, что «Зенит» выиграет чемпионат России — 2023/2024.

«В этом году всё будет по-прежнему — «Зенит» станет чемпионом. И в следующем году ничего не изменится. И потом тоже в течение многих лет. Всё очень просто: если «Лукойл» будет инвестировать в «Спартак» столько же, сколько «Газпром» в «Зенит», что-то может измениться. Но если никто не будет вливать такие же деньги в другой клуб, на многие годы вперёд изменений ждать не стоит», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в турнире захватил «Зенит», набравший 40 очков. На втором месте идёт «Краснодар» — 39 очков. «Динамо» расположилось на третьей позиции (38).