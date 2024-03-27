«У «Динамо» определённо есть шансы на титул». Терёхин — о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я надеюсь, что «Динамо» сможет побороться за титул. В этом сезоне определённо есть шансы на первое место. Будет ли это дуэль с «Зенитом»? А почему только с «Зенитом»? Я бы не стал списывать «Краснодар», рано это делать. Да, ушёл Ивич, но футболисты ведь остались. Я уверен, что они хотят стать чемпионами и будут стараться это сделать. Мусаев уже работал в «Краснодаре», и ему время на адаптацию не нужно. Поэтому эта команда вполне может продолжить уверенно набирать очки, как это было в первой части чемпионата.

Я надеюсь, что борьба за титул будет до последнего тура. «Зенит» ранее заслуженно становился чемпионом, это порой происходило досрочно, но в этом сезоне было бы здорово, чтобы судьба титула решилась в последнем туре», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в турнире захватил «Зенит», набравший 40 очков. На втором месте идёт «Краснодар» — 39 очков. «Динамо» расположилось на третьей позиции (38).