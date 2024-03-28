Ришарлисон — о сеансах с психологом: лучшая вещь в моей жизни

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал о своих переживаниях, которые случились с ним в конце 2022 года, и о помощи психолога в решении проблем.

«Я только что сыграл на чемпионате мира на пике своей формы. Но затем у меня была депрессия, и я хотел сдаться. Даже я, который казался морально сильным. После чемпионата мира казалось, что всё развалилось.

Я думаю, что психотерапевт, нравится вам это или нет, спас меня, спас мою жизнь.

Сегодня я могу сказать: ищите психолога, если вам нужен психолог, ищите его, потому что вам приятно вот так открыться, поговорить с человеком. Сегодня [психолог] пришёл поблагодарить меня за то, что я донёс это до мира футбола, до всего мира, в том числе и за пределами поля, потому что это очень важно, и, нравится нам это или нет, это спасает жизни.

Раньше у меня было это предубеждение, я думал, что это чушь, я думал, что я сумасшедший. В моей семье есть люди, которые думают, что любой, кто обращается к психологу, является сумасшедшим, они думают, что они ненормальные. Но я попробовал и подумал, что это замечательно. Лучшая вещь, действительно лучшее открытие, которое когда-либо было в моей жизни», — приводит слова Ришарлисона ESPN.