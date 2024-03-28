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Форвард «Урала» Каштанов — об игре со «Спартаком»: мы намерены взять в этом матче очки

Форвард «Урала» Каштанов — об игре со «Спартаком»: мы намерены взять в этом матче очки
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Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов рассказал о настрое команды перед матчем с московским «Спартаком» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 30 марта на «Лукойл Арене» в Москве и начнётся в 19.00 мск.

«У нас всё хорошо. Осталось три дня до игры со «Спартаком». Подготовились хорошо, шикарные условия, поля, тренировочный процесс. Приложим все усилия, чтобы взять в этом матче очки», — сообщил Каштанов в телеграм-канале екатеринбургского клуба.

После 20 туров РПЛ нынешнего сезона «Урал» с 19 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице. «Спартак» занимает шестое место, набрав 31 очко.

28-летний Каштанов провёл в этом сезоне 22 матча за «Урал» во всех турнирах и отметился пятью забитыми голами.

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