Каштанов: разве «Урал» выиграл что-то, чтобы расставлять приоритеты между РПЛ и Кубком?

Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов ответил на вопрос, расставляют ли в клубе приоритеты по турнирам. Напомним, накануне, 13 марта, «Урал» обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Если говорить о приоритете между РПЛ и Кубком России, то у нас же нет Лиги чемпионов или Лиги Европы. Разве «Урал» выиграл что-то, чтобы расставлять приоритеты? Конечно, нет. Поэтому мы боремся в каждом турнире: для нас без разницы, РПЛ это или Кубок России. Мы не относимся к тем командам, которые делают ставки на что-то одно», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 20 туров РПЛ нынешнего сезона «Урал» располагается на 13-м месте в турнирной таблице.