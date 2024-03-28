«Один из лучших в истории «Ливерпуля». Фернандо Торрес — о Мохамеде Салахе

Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес сказал, что считает игрока мерсисайдцев Мохамеда Салаха одним из лучших игроков в истории клуба.

«Мы были товарищами по команде в «Челси», и я очень, очень рад за него. Я много общаюсь с ним, и я действительно счастлив, что он бьёт все мои рекорды!

Помню, когда он приехал в Англию, он был очень молод и не имел той игровой практики, которую заслуживал. Ему пришлось переехать в Италию, проявить себя и найти особенный клуб для особенного игрока.

Вы можете видеть результаты того, что он делал в одиночку. Для меня [он] топ-игрок и один из лучших игроков за последние 10 лет. Я всегда говорю это, [он] мой любимый игрок, [и] я считаю его одним из лучших игроков мира за последние 10 лет.

Вы можете видеть, что «Ливерпулю» удалось выиграть, и вы знаете, что клуб борется за всё, и я уверен, что Салах — одна из главных причин. Я действительно горжусь им, потому что знаю, как трудно ему было приехать в Англию, и время доказало, что он особенный игрок, и ему просто нужно, чтобы такой особенный клуб, как «Ливерпуль», доверял ему, и он покажет, на что он способен.

Я был действительно счастлив, когда он подписал свой новый контракт, чтобы продолжать играть за «Ливерпуль» [в 2022 году]. Уверен, что он станет одним из лучших игроков в истории «Ливерпуля». Он уже и есть такой, но ему ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Торреса пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.