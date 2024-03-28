Фернандо Торрес — об Юргене Клоппе: он особенный

Бывший нападающий «Ливерпуля» и главный тренер молодёжной команды мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес поделился мнением о работе Юргена Клоппа в английском клубе.

«Мне больше нравится английский стиль – игра на переходах, прессинг, быстрая и острая игра. Вот почему я большой поклонник Юргена с тех пор, как он перешёл в «Боруссию».

Я был действительно счастлив, когда увидел, что он подписал контракт с «Ливерпулем», потому что по Клоппу было видно, что у него есть связь с болельщиками – он сделал это в немецком «Майнце», он сделал это в Дортмунде, а «Ливерпуль» — ещё более особенный клуб. Связь между игроками, тренерами и болельщиками потрясающая. После девяти сезонов вы можете видеть, что он сделал, и я думаю, что он особенный.

Я встречался с ним несколько раз, когда «Ливерпуль» приезжал в Мадрид, и я также слежу за Пепом Лейндерсом. Я читаю его книгу и вижу многое из того, что они делают ежедневно, и это очень вдохновляет. Надеюсь, у меня будет шанс встретиться с ними, поговорить и посмотреть, что они делают.

Когда ты видишь команду Юргена Клоппа, ты знаешь, как они будут играть. Есть один стиль — футбол в стиле хэви-метал — и мне это нравится. Трудность в том, что как тренировать такой стиль? Надеюсь, однажды я смогу это выяснить», — сказал Торрес в интервью пресс-службе «Ливерпуля».