Эдин Терзич может остаться на посту главного тренера «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич может сохранить свой пост по окончании сезона, сообщает Bild.

По информации источника, если немецкая команда не попадёт в четвёрку сильнейших в чемпионате, то руководство рассмотрит вариант с отставкой специалиста. Также на будущее Терзича влияет результат двухматчевого противостояния с мадридским «Атлетико» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство «шмелей» недовольно результатами команды в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Напомним, дортмундская «Боруссия» после 26 туров чемпионата Германии по футболу занимает четвёртое место, имея в своём активе 50 очков.

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