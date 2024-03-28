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Эдин Терзич может остаться на посту главного тренера «Боруссии»

Эдин Терзич может остаться на посту главного тренера «Боруссии»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич может сохранить свой пост по окончании сезона, сообщает Bild.

По информации источника, если немецкая команда не попадёт в четвёрку сильнейших в чемпионате, то руководство рассмотрит вариант с отставкой специалиста. Также на будущее Терзича влияет результат двухматчевого противостояния с мадридским «Атлетико» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство «шмелей» недовольно результатами команды в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Напомним, дортмундская «Боруссия» после 26 туров чемпионата Германии по футболу занимает четвёртое место, имея в своём активе 50 очков.

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