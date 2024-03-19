Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Боруссии» приняли решение по будущему Джейдона Санчо

В «Боруссии» приняли решение по будущему Джейдона Санчо
Комментарии

«Боруссия» заинтересована в выкупе английского вингера Джейдона Санчо у «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Germany, стороны в данный момент ведут переговоры по поводу суммы возможной сделки. Сам 23-летний футболист хочет остаться в немецкой команде.

Санчо выступает за «Боруссию» с января этого года на правах шестимесячной аренды. Вингер провёл за «шмелей» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стало известно, что «Боруссия» может обменять своего форварда на Санчо.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» планирует обменять Санчо на форварда «Боруссии» Малена

Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android