Хави может остаться в «Барселоне», но занять другую должность

Главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в «Барселоне», но перейти на другую должность, сообщает Marca по ссылкой на Catalunya Ràdio.

По данным источника, «Барселона» хочет, чтобы Хави остался в «Барселоне» и готова предложить ему должность после фонда клуба.

Ранее Хави заявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона, мотивировав это тем, что клубу нужен новый вектор развития. При этом, президент каталонского клуба Жоан Лапорта выразил надежду, что специалист изменит своё решение.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021-го. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.

Материалы по теме Апелляция на удаление Хави отклонена, тренер «Барселоны» пропустит две игры Ла Лиги

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше