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Апелляция на удаление Хави отклонена, тренер «Барселоны» пропустит две игры Ла Лиги

Апелляция на удаление Хави отклонена, тренер «Барселоны» пропустит две игры Ла Лиги
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Апелляционный комитет Федерации футбола Испании (RFEF) оставил в силе двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Хави. Специалист сможет занять место на тренерской скамье только 21 апреля, когда сине-гранатовые сыграют с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Sport.es.

Напомним, 17 марта в матче 29-го тура испанской Примеры встречались мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» (0:3). На 41-й минуте игры главный тренер сине-гранатовых Хави получил жёлтую карточку за то, что слишком активно стал высказывать своё недовольство арбитру.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Спустя пару минут случился ещё один подобный фол. Наставник каталонцев вновь стал что-то выкрикивать судье, который тут же подбежал к тренеру гостей и показал тому прямую красную карточку. Таким образом, Хави пропустит две игры внутреннего первенства — с «Лас-Пальмасом» и «Кадисом».

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