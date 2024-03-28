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Вратарь «Манчестер Юнайтед» назвал игрока, которого считает своим кумиром

Вратарь «Манчестер Юнайтед» назвал игрока, которого считает своим кумиром
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Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана признался, чьей игрой вдохновлялся по ходу карьеры и кого считает своим кумиром среди вратарей.

«Ты должен следить за другими голкиперами, если хочешь быть современным вратарём. Если нужно выбрать одного игрока, оказавшего наибольшее влияние на моё восприятие игры в футбол, то я назову Мануэля Нойера. Это связано с его манерой игры. Я помню, как он играл на чемпионате мира в 2014 году, когда Германия стала чемпионом. Смотря тот турнир, я понял, что хочу быть похожим на него, он заставил меня взглянуть на футбол иначе. Мне кажется, что он кумир многих», – приводит слова Онаны Utd District в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Андре Онана в июле 2023 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» за € 50,2 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, в которых пропустил 60 мячей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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