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Лапорт остро отреагировал на видео, на котором Винисиус его умышленно толкнул

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт пошутил о стычке с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором в товарищеском матче между национальными командами Бразилии и Испании (3:3).

В юмористическом аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) появилось видео эпизода с подписью: «Я просто хочу играть в футбол» и несколькими плачущими эмодзи.

«Может быть, он хотел потанцевать?» – написал Лапорт в ответ на видеоролик в социальной сети X (ранее Twitter)

Напомним, в одном из эпизодов матча между игроками команд возник конфликт, в ходе которого Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтём в поясницу. Экс-игрок «Ман Сити» развернулся и оттолкнул бразильца руками, после чего между ними завязалась перепалка.

Ранее Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.

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